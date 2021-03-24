Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ve MKYK toplantısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. MYK'yı açıklayan Ömer Çelik, "Genel Başkanımız yeni dönemde görev alacak üyeleri açıkladı. Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş Bey Genel Başkanvekili olarak görev yapacak. AK Parti yeni kadroyla yeni dönemi kucaklayacak " ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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