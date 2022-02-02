AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gündeme ilişkin önemli açıklamalar

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Erdoğan'ın yarınki ziyaretine ilişkin "Yarın Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir ziyareti olacak, Ukrayna'yı ziyaret edecek. Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin 30. yılı nedeniyle düzenlenecek bu ziyaret. Ukrayna- Rusya krizinde iki tarafı da destekleyenler var. Bu ziyaret fevkalade önemli." şeklinde konuştu.
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