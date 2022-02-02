AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gündeme ilişkin önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ak-parti-sozcusu-omer-celikten-gundeme-iliskin-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Erdoğan'ın yarınki ziyaretine ilişkin "Yarın Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir ziyareti olacak, Ukrayna'yı ziyaret edecek. Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin 30. yılı nedeniyle düzenlenecek bu ziyaret. Ukrayna- Rusya krizinde iki tarafı da destekleyenler var. Bu ziyaret fevkalade önemli." şeklinde konuştu.