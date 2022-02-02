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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gündeme ilişkin önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 02.02.2022, 13:16

    Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Erdoğan'ın yarınki ziyaretine ilişkin "Yarın Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir ziyareti olacak, Ukrayna'yı ziyaret edecek. Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin 30. yılı nedeniyle düzenlenecek bu ziyaret. Ukrayna- Rusya krizinde iki tarafı da destekleyenler var. Bu ziyaret fevkalade önemli." şeklinde konuştu.

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