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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına tepki | Video

    Giriş Tarihi: 01.11.2022, 13:45

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda buluştu. Buluşmanın ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki göstererek "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de cari açığın kapatılması için uyuşturucu ticareti yapıldığı gibisinden belki de Türk siyasi hayatının en vahim ve utanç verici açıklamalarından birine imza attığını görüyoruz. Polis ve jandarma teşkilatımıza dönük olarak bu onurlu teşkilatlarımızın uyuşturucu ticareti yaptığından ya da göz yumduğundan bahsetmek başlkı başına utanç verici bir ifitiradır." dedi.

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