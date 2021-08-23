Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimle ilgili detayları paylaşan Çelik, "En önemli konulardan bir tanesi okullar meselesi... 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül'de başlayacak. Bütün çalışmalar yapıldı. Tüm kademelerde haftada 5 gün eğitim yapılacak." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MKYK sonrası önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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