AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MKYK sonrası önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ak-parti-sozcusu-omer-celikten-mkyk-sonrasi-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimle ilgili detayları paylaşan Çelik, "En önemli konulardan bir tanesi okullar meselesi... 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül'de başlayacak. Bütün çalışmalar yapıldı. Tüm kademelerde haftada 5 gün eğitim yapılacak." dedi.