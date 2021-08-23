  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MKYK sonrası önemli açıklamalar

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MKYK sonrası önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 23.08.2021, 18:35

    Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimle ilgili detayları paylaşan Çelik, "En önemli konulardan bir tanesi okullar meselesi... 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül'de başlayacak. Bütün çalışmalar yapıldı. Tüm kademelerde haftada 5 gün eğitim yapılacak." dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MKYK sonrası önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı
    Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı
    Memur zammı belli oldu!
    Memur zammı belli oldu!
    Kazdağları'nda iki noktada yangın!
    Kazdağları'nda iki noktada yangın!
    Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
    Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
    Ege'de turizm hareketliliği
    Ege'de turizm hareketliliği
    İzmir Alaçatı'da dehşet! Gece kulübü önünde bıçaklandı
    İzmir Alaçatı'da dehşet! Gece kulübü önünde bıçaklandı
    Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
    Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
    Başkan Erdoğan AK Parti MKYK'yı topluyor! İşte masadaki konular
    Başkan Erdoğan AK Parti MKYK'yı topluyor! İşte masadaki konular
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan müjde! 5 bin 872 personel alınacak
    Başkan Erdoğan'dan müjde! 5 bin 872 personel alınacak
    Denizli’de orman yangını büyümeden söndürüldü
    Denizli’de orman yangını büyümeden söndürüldü
    İzmir'de orman yangını! Ekipler seferber oldu
    İzmir'de orman yangını! Ekipler seferber oldu