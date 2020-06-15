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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 15.06.2020, 18:11

    AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'ye tepki gösteren Çelik, "(Sultanahmet Camisi'ni müze yapalım) gibi bir yaklaşım, şimdiye kadar gördüğümüz en İslamofobik yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

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