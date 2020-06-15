AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ak-parti-sozcusu-omer-celikten-myk-sonrasi-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'ye tepki gösteren Çelik, "(Sultanahmet Camisi'ni müze yapalım) gibi bir yaklaşım, şimdiye kadar gördüğümüz en İslamofobik yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.