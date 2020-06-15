AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'ye tepki gösteren Çelik, '(Sultanahmet Camisi'ni müze yapalım) gibi bir yaklaşım, şimdiye kadar gördüğümüz en İslamofobik yaklaşımdır.' ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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