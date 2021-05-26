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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK Toplantısı sonrası kritik açıklamalar

    Giriş Tarihi: 26.05.2021, 17:41

    Son dakika haberi...AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında açıklamalarda bulundu. Çelik, "Herhangi bir şekilde suç örgütü mensubunun partimizle, bakanlarımızla, hükümetimizle ilişkilendirilmesi kategorik olarak reddettiğimiz bir husustur. İçişleri Bakanımız ve eski Başbakanımız hakkında ortaya koyan bu iftiraları, hezeyanları tümüyle reddediyoruz." dedi.

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