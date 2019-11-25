AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ak-parti-sozcusu-omer-celikten-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sözcü yazarı Rahmi Turan vasıtasıyla kurulan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak için yapılan "Külliye'ye giden CHPli" kumpasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, "CHP'nin içindeki mücadele bizi ilgilendirmiyor. CHP'ye gönül verenler de bundan üzüntü duymaktadır. Sahte plakalar kadar sahte bir senaryodur. Yani bu meselede Cumhurbaşkanımız, AK Parti hiçbir şekilde bu konunun hiçbir yerinde yok. Zaten Cumhurbaşkanımız "İspat edemezsen Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyerek sözünün doğruluğuna güvendiğini gösterdi. Sahip olduğumuz her makamdan vazgeçecek kadar kendimizden eminiz. Bu bunu gösteriyor. " ifadelerini kullandı.