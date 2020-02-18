AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ak-parti-sozcusu-omer-celikten-onemli-aciklamalar-1582030842" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleri ile bir araya geldiği kahvaltı buluşmasından sonra gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, Yunanistan tarafından yapılan skandal açıklamalarla ilgili "Yunanistan yöneticileri ırkçı söylemlerden uzak durmalı" ifadelerini kullandı. Ömer Çelik yeni darbe girişimi ile ilgili iddialara yönelik olarak “Türkiye hedeflerinden uzaklaştırılmak isteniyor. Gereksiz gündem ” dedi.