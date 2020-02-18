 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 18.02.2020, 15:57

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleri ile bir araya geldiği kahvaltı buluşmasından sonra gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, Yunanistan tarafından yapılan skandal açıklamalarla ilgili "Yunanistan yöneticileri ırkçı söylemlerden uzak durmalı" ifadelerini kullandı. Ömer Çelik yeni darbe girişimi ile ilgili iddialara yönelik olarak “Türkiye hedeflerinden uzaklaştırılmak isteniyor. Gereksiz gündem ” dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Erdoğan kahvaltıda vekillerle bir araya geldi
Erdoğan kahvaltıda vekillerle bir araya geldi
Virüslerden koruyan doğal besinler
Virüslerden koruyan doğal besinler
Saros Körfezi'nde kıyıya 15 metre kala köpekbalığı paniği
Saros Körfezi'nde kıyıya 15 metre kala köpekbalığı paniği
Zalim İstanbul 32. yeni bölüm fragmanı
Zalim İstanbul 32. yeni bölüm fragmanı
Uşak'ta olaylı gece! Kavgalı olduğu ağabeyinin dükkan ve aracını molotofladı
Uşak'ta olaylı gece! Kavgalı olduğu ağabeyinin dükkan ve aracını molotofladı
TOGG'dan yeni paylaşım geldi! Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey test!
TOGG'dan yeni paylaşım geldi! Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey test!
Erdoğan kahvaltıda vekillerle bir araya geldi
Başkan Erdoğan kahvaltıda milletvekilleriyle bir araya geldi
AK Parti MYK toplantısı sonrası flaş açıklamalar
AK Parti MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten açıklamalar
Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu'ndan 5 milyon lira gelir
Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu'ndan 5 milyon lira gelir
Pegasus uçağında yangın paniği yaşandı
Pegasus uçağında yangın paniği yaşandı
Başkan Erdoğan teşkilata seslendi: Bunun dünyada örneği yok
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan canlı yayında tek tek aradı!
Başkan Erdoğan canlı yayında AK Parti üyelerini tek tek aradı