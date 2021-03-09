AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ak-parti-sozcusu-omer-celikten-yunanistana-sert-tepki" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı bildirisine Yunanistan'ın olumlu karşılamasına sert tepki göstererek, "Dostluk adı altında Türkiye'ye husumet formu organize etmeye çalışıyorlar. Bunu da not ediyoruz. Yunan Dışişleri Bakanı Kahire'ye gitti. Yunanistan'ın bu faaliyetini de not ediyoruz" ifadelerini kullandı.