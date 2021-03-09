Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı bildirisine Yunanistan'ın olumlu karşılamasına sert tepki göstererek, "Dostluk adı altında Türkiye'ye husumet formu organize etmeye çalışıyorlar. Bunu da not ediyoruz. Yunan Dışişleri Bakanı Kahire'ye gitti. Yunanistan'ın bu faaliyetini de not ediyoruz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.