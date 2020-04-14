Ekonomideki yeni tedbirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "15 maddelik teklifi bugün Meclis Başkanlığına sunacağız" dedi.
Muş, gazetecilere şunları söyledi:
Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileriyle çevre temizlik vergilerinin faaliyette bulunmadıkları dönemde alınmamasını teklif ediyoruz.
Konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su faturası borçlarının belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilmesine imkan tanıyoruz burada yetkiyi belediyelere bırakıyoruz.
Yeni teklifimiz 15 maddeden oluşuyor. Bugün Meclis'e veriyoruz.
AK Parti'den 15 maddelik önlem paketi! Bugün Meclis'e sunulacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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