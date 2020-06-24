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    AK Parti'den CHP ve İYİ Parti'ye "baro teklifi" ziyareti

    Giriş Tarihi: 24.06.2020, 14:52

    Son dakika haberine göre; AK Parti grup başkanvekilleri, saat 14'te CHP grup başkanvekillerini ziyaret edecek. Görüşmede baro paketi değerlendirilecek. AK Parti kurmaylarının bir sonraki ziyareti ise saat 16.00'da İYİ Parti grup başkanvekillerine olacak.

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