AK Parti'den CHP ve İYİ Parti'ye "baro teklifi" ziyareti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ak-partiden-chp-ve-iyi-partiye-baro-teklifi-ziyareti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberine göre; AK Parti grup başkanvekilleri, saat 14'te CHP grup başkanvekillerini ziyaret edecek. Görüşmede baro paketi değerlendirilecek. AK Parti kurmaylarının bir sonraki ziyareti ise saat 16.00'da İYİ Parti grup başkanvekillerine olacak.