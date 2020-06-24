Son dakika haberine göre; AK Parti grup başkanvekilleri, saat 14'te CHP grup başkanvekillerini ziyaret edecek. Görüşmede baro paketi değerlendirilecek. AK Parti kurmaylarının bir sonraki ziyareti ise saat 16.00'da İYİ Parti grup başkanvekillerine olacak.
AK Parti'den CHP ve İYİ Parti'ye "baro teklifi" ziyareti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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