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    AK Parti'den CHP'nin heykel belediyeciliğine göndermeli 1 Nisan paylaşımı

    Giriş Tarihi: 01.04.2021, 14:38

    1 Nisan Şaka Günü'nde AK Parti'den çok konuşulacak bir paylaşım geldi. CHP'nin heykel açılışlarını tiye alan videoda, 'Gerçekleştirdiğimiz bazı icraatler' ifadesi ve ardından heykel açılışlarıyla başlayıp, 'tabii ki bu bir şakaydı. İşte gerçekler' yazısının akabinde ülkede AK Parti'nin gerçekleştirdiği icraatlerin görüntüleriyle sürüyor.

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