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    Yeniasır TV Gündem AK Parti'den özel klip: Sen ben yok hep birlikte Türkiyem

    AK Parti'den özel klip: Sen ben yok hep birlikte Türkiyem

    Giriş Tarihi: 24.03.2021, 13:10

    AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre heyecanı yaşanıyor. Kongre coşkusunun yaşandığı bu günde AK Parti’nin Twitter hesabından dillere dolanacak bir şarkı daha özel bir klip paylaşıldı. Klipteki şarkının sözleri olan "Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe... Sevgimiz ile saygımız ile el ele olacağız biz, sözümüz söz." notuyla paylaşılan klip tweet'i TürkiyeİçinGüvenVeİstikrar etiketiyle atıldı. İşte kısa sürede binlerce beğeni alan AK Parti'nin yeni şarkısıyla yapılmış o klip...

    "Türkiye İçin Güven Ve İstikrar" sloganıyla başlayan AK Parti kongresinde heyecan devam ederken, partinin Twitter hesabından güne özel bir klip paylaşıldı.

    Klipteki şarkının sözleri olan "Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe... Sevgimiz ile saygımız ile el ele olacağız biz, sözümüz söz." notuyla paylaşılan klip tweet'i TürkiyeİçinGüvenVeİstikrar etiketiyle atıldı.

    Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    SEN BEN YOK HEP BİRLİKTE TÜRKİYEM ŞARKISININ SÖZLERİ

    Klipteki şarkının sözleri ise şu şekilde:

    Sen ben yok hep birlikte
    Türkiyem Türkiyem
    Tek kalp olacağız biz
    Milletçe
    Sevgimiz ile saygımız ile
    El ele olacağız biz
    Sözümüz söz

    Umutla dolu yarınlarımız
    Bir bir açılsın yollarımız
    Hayaller bir gönüller bir
    Gidiyoruz biz aynı gemide

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