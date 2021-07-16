AK Partili Sürekli’den Tunç Soyer'e tepki

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AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in adaylık sürecinde verdiği sözleri, videoları ile birlikte paylaşarak, körfez kirliliği ve trafik sorunu konusunda Soyer’in vaatlerini unutturamayacağını ve sorumluluklarından kaçamayacağını söyledi.