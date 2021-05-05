Son dakika haberine göre... AK Parti’nin sosyal medya hesabından dün pinokyo emojisiyle birlikte “Yarın saat 14.00’te” cümleleri paylaşılmıştı. Merakla beklenen paylaşım geldi: CHP yalan üretim merkezi.
AK Parti sosyal medya hesabı Twitter'dan CHP'nin yalanlarıyla ilgili video animasyon paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Yalan üretim merkezi." ifadelerine yer verildi.
DÜN PAYLAŞILMIŞTI
AK Parti'nin resmi Twitter hesabından merak uyandıran bir paylaşım yapılmıştı. AK Parti'nin sosyal medya hesabından "Yarın saat 14.00'te" denilerek pinokyo emojisi paylaşılmıştı.
AK Parti’nin merakla beklenen paylaşımı geldi: CHP yalan üretim merkezi . haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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