  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Akbük Sahili'nde ilginç anlar! Kalabalığa aldırmadı denize girdi, gören şaşırdı

    Akbük Sahili'nde ilginç anlar! Kalabalığa aldırmadı denize girdi, gören şaşırdı

    Giriş Tarihi: 26.08.2020, 14:01

    Akbük Sahili’nde serinlemek isteyen domuz denize girdi. Muğla’nın turizm merkezi Didim’in en güzel sahillerinden Akbük Sahili’nde ilginç anlar yaşandı. Bir yaban domuzu denizde yüzerken o anlar vatandaş tarafından kameraya alındı. Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberi.

    Muğla'nın Didim İlçesi'nde bulunan dünyanın en güzel sahillerinden Akbük'te ilginç anlar yaşandı.

    Bir vatandaş serinlemek için denize giren bir yaban domuzunu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Açığa doğru yüzdüğü görülen domuz hayrete düşürdü.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akbük Sahili'nde ilginç anlar! Kalabalığa aldırmadı denize girdi, gören şaşırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    ''Hami, Şiar'a tacizde bulundu''
    ''Hami, Şiar'a tacizde bulundu''
    Hami ve Gülüzar gözaltına alındı!
    Hami ve Gülüzar gözaltına alındı!
    Başkan Erdoğan imzaladı! Kamuda çalışan herkesi ilgilendiriyor
    Başkan Erdoğan imzaladı! Kamuda çalışan herkesi ilgilendiriyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert uyarı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert uyarı
    Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferinin 949. yılı kutlama töreninde çarpıcı mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferinin 949. yılı kutlama töreninde çarpıcı mesajlar
    İzmir'de zehir tacirleri yakalandı
    İzmir'de zehir tacirleri yakalandı
    Başkan Erdoğan imzaladı! Kamuda çalışan herkesi ilgilendiriyor
    Başkan Erdoğan imzaladı! Kamuda çalışan herkesi ilgilendiriyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert uyarı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert uyarı
    Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferinin 949. yılı kutlama töreninde çarpıcı mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferinin 949. yılı kutlama töreninde çarpıcı mesajlar
    İzmir'de zehir tacirleri yakalandı
    İzmir'de zehir tacirleri yakalandı
    Film gibi operasyon: Oğlunu PKK’dan kendi elleriyle kurtardı
    Film gibi operasyon: Oğlunu PKK’dan kendi elleriyle kurtardı
    Türkiye'deki çaresizlik psikolojisi yıkıldı
    Bakan Albayrak: 10 yıllardır Türkiye'de öğretilmiş çaresizlik psikolojisi yıkıldı