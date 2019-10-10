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Akçakale'ye havan mermisi atıldı

Giriş Tarihi: 10.10.2019, 15:07

Şanlıurfa' ın Akçakale ilçesi' ne Suriye tarafındaki Tel Abyad' dan roket ve havanlı saldırı düzenlendi. Birbiri ardına ateşlenen ve ilçe merkezine düşerek patlayan roket ve havanların şarapnelleri bazı vatandaşların yaralanmasına neden oldu. Polis ekipleri vatandaşları sınırdan uzaklaşmaları ve evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

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