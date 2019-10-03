Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.44'de Rodos Adası'nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, a haber ekranlarında gerçekleşen depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem! Muğla ve Antalya'da hissedildi! Son depremler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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