Türkiye'nin Navtex ilanı sonrası Akdeniz'de sıcak saatler yaşanıyor. Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı. Sabah saatlerinden itibaren iki helikopter Meis adası civarında ve Kaş bölgesinde sürekli devriye geziyor.
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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