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    Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı

    Giriş Tarihi: 11.08.2020, 15:34

    Türkiye'nin Navtex ilanı sonrası Akdeniz'de sıcak saatler yaşanıyor. Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı. Sabah saatlerinden itibaren iki helikopter Meis adası civarında ve Kaş bölgesinde sürekli devriye geziyor.

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