AKINCI Batman'dan havalandı İzmir'deki hedefi tam isabetle vurdu

Türkiye'nin en büyük planlı tatbikatı olan Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı devam ederken, tatbikat alanında kurulan Savunma Sanayi Sergisi de Türk savunma teknolojisinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.





Ukrayna ve Karabağ savaşlarında etkin rol oynayarak adeta savaşın seyrini değiştiren Bayraktar TB2 SİHA, sergi alanındaki stantta yerini alırken, Akıncı TİHA ise ilk kez fiilen tatbikatta yer aldı. Şuana kadar güvenlik güçlerine 6 adet teslim edilen Akıncı'nın, Batman'daki üssünden kalkarak İzmir'de bulunan tatbikat alanındaki hedefleri Mam-L mini akıllı mühimmat ile tam isabetle vurduğu ifade edildi. Operasyonu tamamlayan Akıncı'nın daha sonra başarılı bir şekilde Batman'daki üssüne döndüğü belirtilirken, bugüne kadar 3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalanan Akıncı'nın ihracına 2023'ten itibaren başlanması bekleniyor.





ÇAKIR FÜZESİ KIZILELMA'YI BEKLİYOR

Sergide; kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen seyir füzesi Çakır da boy gösterdi. Son teknoloji özellikleri ve etkili harp başlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri için yeni bir güç çarpanı olacağı ifade edilen füzenin milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma'da kullanılması hedefleniyor. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan Çakır'ın hedefleri arasında su üstü hedefler, kıyıya yakın kara ve su üstü hedefleri, stratejik kara hedefleri, alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor.





Çakır'ın turbojet motorlu bir seyir füzesi olduğunu anlatan Roketsan yetkilisi Korhan Alpan, geliştirme aşamasında olan Kızılema'da bu füzenin kullanılmasını heyecanla beklediklerini söyledi.