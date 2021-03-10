Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3. reaktörün temeli atıldı! Başkan Erdoğan ve Putin de törene katıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/akkuyu-nukleer-guc-santralinde-3-reaktorun-temeli-atildi-baskan-erdogan-ve-putin-de-torene-katildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Merakla beklenen gün geldi. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temeli bugün atıldı. Temel atma törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yöntemiyle katıldı. Başkan Erdoğan, "Milli enerji altyapımıza nükleer gücü de dahil etme kararı, enerji tedarik güvenliği yönünde attığımız stratejik bir adımdır." açıklamasında bulundu. Rusya lideri Putin ise "Akkuyu NGS projesinin gerçekleştirilmesi Türkiye’nin enerji güvenliğine ciddi katkılar sağlayacak, ekonomisini daha da güçlendirecek" dedi.