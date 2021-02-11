İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde hortum çıktığı, Güzelbahçe'de dolu yağışı olduğu ve 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Öte yandan bölgede araçların zarar gördüğü, aydınlatma direklerinin ve bir inşaat vincinin devrildiği öğrenildi.
Alaçatı'da çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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