Alaçatı'da çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı

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İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde hortum çıktığı, Güzelbahçe'de dolu yağışı olduğu ve 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Öte yandan bölgede araçların zarar gördüğü, aydınlatma direklerinin ve bir inşaat vincinin devrildiği öğrenildi.