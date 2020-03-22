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    Almanya'da havalimanında çalışan görevliden duygulandıran sözler: "Türkiye şu an buradaki 10 kişi için uçak kaldırıyor"

    Giriş Tarihi: 22.03.2020, 17:14

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söylemişti. Çavuşoğlu'nun açıklamasının ardından Almanya Berlin'in Tegel Havalimanı'nda bir görevlinin Türkiye'ye gelmek üzere bulunan öğrencilere verdiği nasihatler duygu dolu anlar yaşattı. Öğrencileri ülkemizin kıymetini bilin sözleriyle nasihatlerde bulunan görevli, "Bu devlet şu an buradaki 10 kişi için uçak kaldırıyor. Hepimiz bunun kıymetini bilelim. İşte Türkiye Cumhuriyeti bu kadar büyük bir devlet" ifadelerini kullandı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söylemişti.

    Söz konusu öğrenciler Türkiye'ye getirilmeye başlandı. Almanya Berlin'de bir görevlinin Türkiye'nin koronavirüs nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarını kurtarması ile ilgili sözleri hükümeti eleştirenlere tokat gibi cevap oldu. Görevli, Türkiye'ye gitmek üzere havalimanında bulunan öğrencilere, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu uçağı sizin için tahsis etti. Allah için vatanımızı milletimizi çok sevelim. Çok faydalı insanlar olalım ne olursunuz. Devletimizin yapmış olduğu bu yatırımları unutmayalım. Bu devlet şuan buradaki 10 kişi için uçak kaldırıyor. Hepimiz bunun kıymetini bilelim. İşte Türkiye Cumhuriyeti bu kadar büyük bir devlet. Hiçbir ülkede bu hamleyi göremezsiniz" ifadelerini kullandı.

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