Altın fiyatları bugün ne kadar? 11 Mayıs Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

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Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar oldu? soruları merakla araştırılıyor. koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu belirsizlikler güvenli liman olarak bilinen altına talebi artırırken, 2020'nin ilk çeyreğinde altın bazlı yatırım fonlarına son 4 yılın en güçlü fon girişi yaşandı. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 11 Mayıs Pazartesi altın fiyatları...