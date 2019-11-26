 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Ankara İstanbul arası hızlı trenle 4 saat olacak

Ankara İstanbul arası hızlı trenle 4 saat olacak

Giriş Tarihi: 26.11.2019, 16:15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-İstanbul hattında yüksek hızlı tren (YHT) ile ulaşım süresini kısaltacak Doğançay ripajında ilk aşamanın gelecek yılsonunda hizmete gireceği müjdesini verdi. Bakan Turhan, tünelin tüm aşamaları tamamlandığında iki kent arasındaki seyahat süresinin 4 saate düşeceğini bildirdi. Bakan Turhan'ın verdiği bilgiye göre Ankara-İstanbul hattındaki ulaşımı yaklaşık 30 dakika kısaltacak Doğançay ripajı 3 aşamadan oluşuyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ankara İstanbul arası hızlı trenle 4 saat olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 15 zam yaptı
İzmir Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 15 zam yaptı
Son halleri hayrete düşürdü! İşte aşırı kilo veren ünlüler...
Son halleri hayrete düşürdü! İşte aşırı kilo veren ünlüler...
Etil alkolü, çekici üstündeki kamyonette taşıdılar
Etil alkolü, çekici üstündeki kamyonette taşıdılar
Minik Belinay ile Başkan Erdoğan'ın gülümseten diyaloğu
Minik Belinay ile Başkan Erdoğan'ın gülümseten diyaloğu
Milli füze Bozdoğan test atışını başarıyla tamamladı
Milli füze Bozdoğan test atışını başarıyla tamamladı
İzmir'de keskin nişancılar milli silahla yarıştı
İzmir'de keskin nişancılar milli silahla yarıştı
İzmir Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 15 zam yaptı
İzmir Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 15 zam yaptı
Milli füze Bozdoğan test atışını başarıyla tamamladı
Milli füze Bozdoğan test atışını başarıyla tamamladı
İzmir'de keskin nişancılar milli silahla yarıştı
İzmir'de keskin nişancılar milli silahla yarıştı
Başkan Erdoğan'dan 'Bozdoğan füzesi' müjdesi!
Başkan Erdoğan'dan 'Bozdoğan füzesi' müjdesi!
İzmir'de suya yüzde 15 zam
İzmir'de suya yüzde 15 zam
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar