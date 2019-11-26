Ankara İstanbul arası hızlı trenle 4 saat olacak

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ankara-istanbul-arasi-hizli-trenle-4-saat-olacak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-İstanbul hattında yüksek hızlı tren (YHT) ile ulaşım süresini kısaltacak Doğançay ripajında ilk aşamanın gelecek yılsonunda hizmete gireceği müjdesini verdi. Bakan Turhan, tünelin tüm aşamaları tamamlandığında iki kent arasındaki seyahat süresinin 4 saate düşeceğini bildirdi. Bakan Turhan'ın verdiği bilgiye göre Ankara-İstanbul hattındaki ulaşımı yaklaşık 30 dakika kısaltacak Doğançay ripajı 3 aşamadan oluşuyor.