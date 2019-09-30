 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Ankara'da halk otobüsü durağa daldı! 3 kişi öldü

Ankara'da halk otobüsü durağa daldı! 3 kişi öldü

Giriş Tarihi: 30.09.2019, 16:33

Ankara Mamak’ta halk otobüsünün durağa girmesi sonrası 3 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazayla ilgili Ankara Valisi Vasip Şahin açıklama yaptı.

Mamak Caddesi'nde seyreden halk otobüsü, belirlenemeyen bir nedenle Yeni Mamak Merkez Camisi önünde otobüs durağında bekleyenlere çarptı. Kaza ihbarını alan sağlık ve itfaiye ekipleri de kısa süre sonra olay yerine intikal etti.

Kazanın duyulmasının hemen ardından olay yerine gelen Vali Vasip Şahin, kazada hayatını kaybedenler olduğunu belirtti.

Şahin, "Maalesef 3 vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş, 3 vatandaşımızı da yaralı olarak hastanelere ambulanslarımız götürdü. Ambulanslardan önce özel araçlarla da birkaç yaralının götürüldüğünden bahsediyor buradaki vatandaşlar. Bunun kaç kişi olduğu ya da doğru olup olmadığı noktasında da hastanelerimizde araştırıyoruz." dedi.

Kazanın nedeninin incelemenin ardından ortaya çıkacağını ifade eden Şahin, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediğini söyledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ankara'da halk otobüsü durağa daldı! 3 kişi öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Bodrum'da içme suyu isale hattı 1328'inci kez patladı
Bodrum'da içme suyu isale hattı 1328'inci kez patladı
İstanbul'da hasarlı okullarda eğitim durduruldu
İstanbul'da hasarlı okullarda eğitim durduruldu
İzmir'deki cinayette flaş gelişme! Tuğçe Baran'ın erkek arkadaşı gözaltında! İlk ifadeleri şok etti
İzmir'deki cinayette flaş gelişme! Tuğçe Baran'ın erkek arkadaşı gözaltında! İlk ifadeleri şok etti
Bilal Erdoğan’dan A Haber'e Etnospor Kültür Festivali hakkında önemli açıklamalar
Bilal Erdoğan’dan A Haber'e "Etnospor Kültür Festivali" hakkında önemli açıklamalar
Muğla'da lüks yatta fuhuş operasyonu
Muğla'da lüks yatta fuhuş operasyonu
İzmir Foça kıyılarında çevre felaketi
İzmir Foça kıyılarında çevre felaketi
Bodrum'da içme suyu isale hattı 1328'inci kez patladı
Bodrum'da içme suyu isale hattı 1328'inci kez patladı
İstanbul'da hasarlı okullarda eğitim durduruldu
İstanbul'da hasarlı okullarda eğitim durduruldu
Bilal Erdoğan’dan A Haber'e Etnospor Kültür Festivali hakkında önemli açıklamalar
Bilal Erdoğan’dan A Haber'e "Etnospor Kültür Festivali" hakkında önemli açıklamalar
İzmir Foça kıyılarında çevre felaketi
İzmir Foça kıyılarında çevre felaketi
“Evlat Nöbeti” tutan acılı baba Süleyman Aydın: Çocuklarımızı dağa HDP götürüyor
“Evlat Nöbeti” tutan acılı baba Süleyman Aydın: Çocuklarımızı dağa HDP götürüyor
Başkan Erdoğan, Washington Post’a Yazdı! Dünyaya Flaş Cemal Kaşıkçı Mesajı!
Başkan Erdoğan, Washington Post’a Yazdı! Dünyaya Flaş Cemal Kaşıkçı Mesajı!