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    Yeniasır TV Gündem Ankara'da Hürkuş uçağının düşme anı kameralara yansıdı!

    Ankara'da Hürkuş uçağının düşme anı kameralara yansıdı!

    Giriş Tarihi: 22.06.2020, 14:07

    Gelen bir son dakika haberine göre; Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesinde düşen eğitim uçağının 'Hürkuş' olduğu, 2 pilotun eğitim uçağından paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi.

    Yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, Beypazarı bölgesinde kaza geçirdi.

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) yapılan açıklamada, test uçuşu yapan Hürkuş uçağının saat 12.30 sıralarında Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdiği bildirildi.

    Uçakta bulunan 2 pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildikleri belirtildi.

    Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği, kaza nedeninin yapılacak araştırma sonucunda belli olacağı kaydedildi.

    Öte yandan kaza bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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