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    Ankara’da İdlib toplantısı yapıldı! Başkan Erdoğan telefonla katıldı

    Giriş Tarihi: 25.06.2020, 12:51

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib'e yönelik yardım kampanyasının başlatıldığı 13 Ocak'tan itibaren 717 milyon 63 bin 102 lira toplandığını bildirdi. Ankara’da Sivil Toplum Kuruluşları’nın düzenlediği ve Bakan Soylu'nun da yer aldığı İdlib toplantısına Başkan Erdoğan'da telefonla katıldı. Başkan Erdoğan, "Süleyman Bey'in 20 konut sözü var. İlk hedefte 50 konutta biz söz vermiş olalım. Biz de oraya katkıda bulunmuş olalım. Rabbin bu kardeşlerimizi çektikleri bu çilelerden bir an önce kurtarmaya bizleri vesile kılsın" dedi.

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