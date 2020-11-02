İzmir'de Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşlarımız için ekiplerin çalışması aralıksız sürüyor. Deprem sonrası yürekleri yakan görüntüler de ne yazık ki yaşanıyor. Bir annenin evlatlarının kurtarılması için yardım çığlığı da kameralara yansıdı.
Annenin yardım feryadı yürekleri dağladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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