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    Annenin yardım feryadı yürekleri dağladı!

    Giriş Tarihi: 02.11.2020, 16:35

    İzmir'de Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşlarımız için ekiplerin çalışması aralıksız sürüyor. Deprem sonrası yürekleri yakan görüntüler de ne yazık ki yaşanıyor. Bir annenin evlatlarının kurtarılması için yardım çığlığı da kameralara yansıdı.

    Anne ve babasını depremde kaybeden Arif Emre, deprem anını anlattı
    Depreme okulda yakalanan öğrenciler, sıralarının altına girdi

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