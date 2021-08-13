Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV matrahı değişti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/arac-fiyatlari-dusecek-mi-otv-matrahi-degisti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Binek otomobillerin motor silindir hacmi dikkate alınarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına esas matrah eşiklerinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1600 cm3 silindir hacmine kadar yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya yükseltildi. Yüzde 45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi. Peki araç fiyatları düşecek mi?