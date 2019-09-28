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Artvin Borçka'da selden ilk görüntüler

Giriş Tarihi: 28.09.2019, 11:13

Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Borçka-Hopa Karayolu üzerinde bulunan Küçükköy Mahallesi'nde Çığhala Deresi şiddetli yağışlar sonrası taşarken, taşkınlar sonucu çok sayıda iş yeri ve mahalle camisi zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışması başlatılırken, yolda ulaşım taşan dere suları nedeniyle güçlükle sağlanıyor.

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