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    Aşıda sıra 40 yaşta!

    Giriş Tarihi: 13.06.2021, 11:41

    Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı’nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 09.20 itibariyle uygulanan aşı miktarı 33 milyon 349 bin 949 oldu. Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşıda 40 yaşa kadar indiklerini açıkladı. Koca, "Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz" dedi. Detayları A Haber Muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.

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