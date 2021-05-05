Aşılarda son durum ne? Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/asilarda-son-durum-ne-saglik-bakani-kocadan-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika...Tam kapanma döneminin birinci haftasının sonuna gelirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası koronavirüsle mücadeleyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koca, "Her gelişmeyi zamanında sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Bu konuda da gelişmeler oldukça bilgilendirmiştim. Şu anda Türkiye 100 milyon doz Sinovac ile 90 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdadır. Nüfusumuzun 3 katı kadar doz için anlaşmalar imzalanmıştır." dedi.