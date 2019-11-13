 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > ATAK FAZ-2 ilk uçuşunu gerçekleştirdi

ATAK FAZ-2 ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 13.11.2019, 14:39

Atak Faz-2 helikopterinin ilk uçuşu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde başarıyla gerçekleştirildi. Atak Faz-2 versiyonu, lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatıldı. Faz-2 helikopterlerinin 2020 ortasından itibaren güvenlik güçlerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Demir, "Atak'ın lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılmış Faz-2 versiyonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yerlilik oranı daha da artan Atak Faz-2 helikopterlerini, yapılacak detay testlerden sonra 2020 ortasından itibaren teslim etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen T129 Atak Projesi kapsamında bugüne kadar TUSAŞ tarafından üretilen 53 Atak helikopterinin güvenlik güçlerine teslimatı yapıldı. Atak Faz-2 konfigürasyonundan ise ilk aşamada 21 helikopter teslimatı gerçekleştirilecek.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ATAK FAZ-2 ilk uçuşunu gerçekleştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

İzmir'de yatık duran binalara tahliye kararı!
İzmir'de yatık duran binalara tahliye kararı!
Rabia Naz'ın şüpheli ölümünde soruşturma derinleştirildi
Rabia Naz'ın şüpheli ölümünde soruşturma derinleştirildi
İzmir Kiraz'da cinayet: 4 ölü
İzmir Kiraz'da cinayet: 4 ölü
MHP'li vekil Enginyurt'tan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a destek
MHP'li vekil Enginyurt'tan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a destek
MHP'li vekil Cemal Enginyurt'tan algı operasyonu yapan tetikçilere tokat gibi sözler
MHP'li vekil Cemal Enginyurt'tan algı operasyonu yapan tetikçilere tokat gibi sözler
İzmir Konak'ta kan donduran görüntü! Engelli gence eziyet edip 'şaka' dediler! İşte yürekleri acıtan o video
İzmir Konak'ta kan donduran görüntü! Engelli gence eziyet edip 'şaka' dediler! İşte yürekleri acıtan o video
MHP'li vekil Enginyurt'tan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a destek
MHP'li vekil Enginyurt'tan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a destek
MHP'li vekil Cemal Enginyurt'tan algı operasyonu yapan tetikçilere tokat gibi sözler
MHP'li vekil Cemal Enginyurt'tan algı operasyonu yapan tetikçilere tokat gibi sözler
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kağıt para gafıyla rezil oldu! İşte Türkiye'de kağıt para basımının tarihi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kağıt para gafıyla rezil oldu! İşte Türkiye'de kağıt para basımının tarihi
İngiliz ajan neden İstanbul'daydı?
İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurie neden İstanbul'daydı?
İzmir’de terör operasyonu: 12 gözaltı
İzmir’de terör operasyonu: 12 gözaltı
Rabia Naz'ın ölümünde yeni gelişme
Rabia Naz'ın ölümünde yeni gelişme