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    Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının faili gözaltına alındı!

    Giriş Tarihi: 31.05.2020, 12:18

    Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili gözaltına alındı. Dün beraberindeki polislerle 5 Nisan Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişilere kimlik kontrolü yapmak isterken şahıslardan birinin açtığı ateş sonucu Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili gözaltına alındı.

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