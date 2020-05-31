Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili gözaltına alındı. Dün beraberindeki polislerle 5 Nisan Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişilere kimlik kontrolü yapmak isterken şahıslardan birinin açtığı ateş sonucu Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili gözaltına alındı.
Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının faili gözaltına alındı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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