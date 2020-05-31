Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının faili gözaltına alındı!

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Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili gözaltına alındı. Dün beraberindeki polislerle 5 Nisan Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişilere kimlik kontrolü yapmak isterken şahıslardan birinin açtığı ateş sonucu Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili gözaltına alındı.