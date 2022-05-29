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    Yeniasır TV Gündem Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde İstanbul’un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları! MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar

    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde İstanbul’un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları! MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 29.05.2022, 18:35

    İstanbul'un Fethinin 569'uncu Yılı dolayısıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefete sert sözlerle yüklendi. Atatürk Havalimanı'nda herhangi bir yıkımın olmadığını, aksine inşa ve ihyanın olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar, İstanbul'u teslim alamazlar. Yolumuz Kızılelma'dır. Türkiye'nin geleceğini 'Zillet' değil 'Cumhur' inşa edecektir." dedi. İsim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da hedef alan Bahçeli, "Kar yağınca balığa gidenler, demokratik hesap vakti gelince İstanbullu kardeşlerimizin tokadını yiyecekler, elbette geldikleri gibi gidecekler." diye konuştu.

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