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Atatürk'ün ilk kez yayınlanan videosu! Kültür ve Turizm Bakanı yayınladı

Giriş Tarihi: 09.11.2019, 13:01

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar hiç yayınlanmamış görüntüsünün yer aldığı videoyu paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ersoy 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

43 SANİYELİK KAYIT

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un paylaştığı, Atatürk'ün en sevdiği türkülerden Selanik Türküsü'nün "O bizim buluşmalarımız yarim mahşere kaldı" bölümünün de bulunduğu Sinema Genel Müdürlüğü arşivlerindeki videoda, Ege Vapuru'nda çekilen 43 saniyelik görüntü kaydı yer aldı.

1930 KASIM AYINA AİT GÖRÜNTÜLER
Atatürk'ün genç cumhuriyetin geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdiği Trabzon seyahatlerinin ikincisinde çekilen 1930 Kasım ayına ait görüntüde, Ulu Önder, Ege Vapuru'nda çocukluk arkadaşı ve ona en yakın isimlerden Salih Bozok, yanından hiç ayırmadığı Kılıç Ali ve başyaveri Cevat Abbas Gürer ile sohbet ederken görülüyor.

Ersoy, Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Atatürk'ün bıraktığı eşsiz mirasın sorumluluğunu, fikirde ve icraatta, ülkemizin ve milletimizin layık olduğu güçlü, lider ve tam bağımsız bir gelecek inşa ederek hakkıyla taşıyacağımızı bir kez daha kararlılıkla ifade ederim." vurgusu yaptı.

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