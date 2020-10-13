72 saatlik insani ateşkesi ihlal ederek, sivillere saldıran Ermenistan ordusuna, Azerbaycan sert karşılıklar veriyor. Azerbaycan'ın operasyonlarında Bayraktar TB2 SİHA'lar öne çıkıyor. Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasına yansıdı.
Ateşkesi ihlal eden Ermeni askerleri böyle havaya uçuruldu! SİHA tarafından yok edildikleri anlar kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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