Atv Haber ateş altında! Azerbaycan'daki saldırı sırasında Atv Haber oradaydı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/atv-haber-ates-altinda-azerbaycandaki-saldiri-sirasinda-atv-haber-oradaydi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Sadece köyler değil artık şehir merkezi de Ermenistan'ın hedefi halinde. Bölgede haber nöbetinde bulunan Atv Haber ekibi, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil bölgeleri hedef aldığı saldırının ortasında kaldı. Büyük panik yaratan saldırıya rağmen Atv ekibi kayda devam etti. İşte ATV Haber muhabiri Özlem Aktay ve kameraman Ömer Er'in yaşadığı o anlar...