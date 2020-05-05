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    AVM'lerde hangi önlemler alınacak?

    Giriş Tarihi: 05.05.2020, 11:54

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada normalleşme süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan AVM'lerin 11 Mayıs'ta açılacağını duyurdu. Peki AVM'lerde hangi önlemler alınacak? AVM'lerin açılış kapanış saatleri değişecek mi? AVM'ler hangi günler açık olacak? AVM ve yatırımcıları derneği başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

    Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum çünkü 10-15 gündür ne zaman açılacağı çok speküle edildi. Biz 11 Mayıs'tan itibaren hazır olabildiğimizi ve Bilim Kurulu'muz onay verirse açılmaya hazırız demiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız sektörde bu tartışmayı bitirdiği için teşekkür ediyoruz minnettarız. Kapalı kaldığımız dönemde kira almadık biliyorsunuz. Kamudan özellikle kısa çalışma ödeneği ve özellikle de vergilerimizin ötelenmesi gibi konuların çoğunda mücbir sebep sayılması gibi hususlarda Sayın Maliye Bakanımız ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz sektörümüzün önüne açtılar.

    MESAFEYLE MÜŞTERİ KABUL EDECEĞİZ

    İçeriye alırken sosyal mesafe kurallarına uyarak mesafeyle müşteri kabul edeceğiz. İçeri girerken ateşlerini ölçeceğiz müşterilerin. Ateş ölçerler hem teknik kamera hem de insan eliyle yapılacak. İçeri girerken dezenfektan işlemleri yapılacak. Maske zorunluluğu var maske ile giriş zorunlu olacak. Yürüyen merdivenler sık sık dezenfekte edilecek.

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