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Avrupa Parlamentosu'ndan Diyarbakır annelerine destek

Giriş Tarihi: 07.11.2019, 17:28

Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemini sürdüren "Diyarbakır anneleri"ni ziyaret etti.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Çek üyesi Tomas Zdechovsky, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdüren aileleri ziyaret etti. Nöbet tutan anneleri tek tek dinleyen Zdechovsky, annelerin acılarını paylaştığını, konuyu Avrupa Parlamentosu'na taşıyacağını söyledi.

'KONUYU AP'YE TAŞIYACAĞIM'
Avrupa Parlamentosu üyesi ve Avrupa Parlamentosu'nun İstihdam ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Zdechovsky, bazı temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Ziyaretleri kapsamında bugün Diyarbakır'a gelen Zdechovsky, terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak il başkanlığının önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Ziyaretinde çocukları kaçırılan anneleri tek tek dinleyen Zdechovsky, PKK'nın bir terör örgütü olduğunu belirterek, ailelerin yaşadığı bu durumunu Avrupa Parlamentosu'na taşıyacağını söyledi.

Ziyarette, aileler, çocuklarının nasıl kaçırıldığını Zdechovsky'e anlattı.

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