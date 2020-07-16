Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı'nda "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü" imzaladı.
Ayasofya Camii için iş birliği protokolü imzalandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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