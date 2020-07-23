Yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Hazırlıklar titizlikle sürdürülürken, cami de akustik ses testi demesi de yapılıyor. Ses sisteminin demesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ayasofya Camii'nde akustik ses denemesi! Dinleyenleri mest etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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