Ayasofya Camii'nde akustik ses denemesi! Dinleyenleri mest etti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ayasofya-camiinde-akustik-ses-denemesi-dinleyenleri-mest-etti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Hazırlıklar titizlikle sürdürülürken, cami de akustik ses testi demesi de yapılıyor. Ses sisteminin demesi cep telefonu kamerasına yansıdı.