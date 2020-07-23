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    Yeniasır TV Gündem Ayasofya Camii'nde akustik ses denemesi! Dinleyenleri mest etti

    Ayasofya Camii'nde akustik ses denemesi! Dinleyenleri mest etti

    Giriş Tarihi: 23.07.2020, 12:57

    Yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Hazırlıklar titizlikle sürdürülürken, cami de akustik ses testi demesi de yapılıyor. Ses sisteminin demesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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