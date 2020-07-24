Ayasofya Camisi özel parası gümüş ve bronz olarak basıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ayasofya-camisi-ozel-parasi-gumus-ve-bronz-olarak-basildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasına özel tedavül para ve hatıra para basıldı. Koleksiyonerlere yönelik açılış tarihine özel piyasaya sunulacak en fazla 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz hatıra para basıldı. Gümüş ve bronz paraların fiyatları ile nereden alınacağı da açıklandı.