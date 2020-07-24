Ayasofya Camisi özel parası gümüş ve bronz olarak basıldı

Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasına özel tedavül para ve hatıra para basıldı. Koleksiyonerlere yönelik açılış tarihine özel piyasaya sunulacak en fazla 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz hatıra para basıldı. Gümüş ve bronz paraların fiyatları ile nereden alınacağı da açıklandı.
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