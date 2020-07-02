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    Yeniasır TV Gündem Ayasofya duruşması sona erdi! Karar açıklanacak

    Ayasofya duruşması sona erdi! Karar açıklanacak

    Giriş Tarihi: 02.07.2020, 10:53

    Ayasofya'nın tekrardan ibadete açılmasına ilişkin Danıştay 10. Dairesinde görülen dava tamamlandı. Danıştay, 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davayı görüştü.

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