Ayasofya'nın tekrardan ibadete açılmasına ilişkin Danıştay 10. Dairesinde görülen dava tamamlandı. Danıştay, 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davayı görüştü.
Ayasofya duruşması sona erdi! Karar açıklanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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