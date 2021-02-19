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    Yeniasır TV Gündem Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Regaip Kandili

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Regaip Kandili

    Giriş Tarihi: 19.02.2021, 00:41

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Regaip Kandili nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde düzenlenen programa katıldı. Camiyi sosyal mesafe kurallarına uyarak dolduran vatandaşlar okunan Kuran-ı Kerim ve mevlidi dinledi. Erbaş’ın duası sırasında yanına beyaz bir kedi geldi. Erbaş, kedi ile karesini “Regaip gecesini idrak ettiğimiz Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden güzel bir hatıra” diye sosyal medya hesabından paylaştı.

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