Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Regaip Kandili

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Regaip Kandili nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde düzenlenen programa katıldı. Camiyi sosyal mesafe kurallarına uyarak dolduran vatandaşlar okunan Kuran-ı Kerim ve mevlidi dinledi. Erbaş’ın duası sırasında yanına beyaz bir kedi geldi. Erbaş, kedi ile karesini “Regaip gecesini idrak ettiğimiz Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden güzel bir hatıra” diye sosyal medya hesabından paylaştı.