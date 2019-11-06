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Ayasofya yeniden ibadete açılacak mı? Danıştay'dan emsal karar!

Giriş Tarihi: 06.11.2019, 11:11

Danıştay, 1945'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen İstanbul’daki Kariye Camii ile ilgili tarihi bir karara imza attı. Karara göre, cami asli fonksiyonu dışında kullanılamaz. Kariye'nin 74 yıl sonra yeniden cami olmasının önünü açan karar sürekli tartışma konusu olan Ayasofya için de emsal olacak.

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