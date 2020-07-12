Ayasofya'da ilk ibadet nasıl yapılacak?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ayasofyada-ilk-ibadet-nasil-yapilacak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden cemaatine kavuşuyor. 24 Temmuz'da ibadete açılacak camide çalışmalara vakit kaybedilmeden başlandı. Alınan bilgilere göre Ayasofya duvarlarında namaza engel teşkil eden insan figürlü mozaik ve fresklere zarar vermeden nasıl ibadet edileceği konusunda bir çalışma yürütüldü.

Ayasofya'da ilk namazın kılınacağı 24 Temmuz tarihi için hummalı çalışma başlatıldı. Fresk ve mozaikler namaz vakitlerinde siyah ışık ile karartılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ayasofya'ya 2 imam ile 4 müezzin atayacak. Camide 24 saat Kur'an sesi yükselecek. Siparişi verilen halıların dokuması da sürüyor..

Din İşleri Yüksek Kurulu, namaz vakitlerinde siyah ışık teknolojisi ile mozaik ve freskleri karartarak Ayasofya'nın namaz kılınır duruma getirilmesini planlıyor. Çalışma sonucunda hem ibadeti hem de turizmi aksatmayacak bir formül geliştirilecek. Cami 5 vakit ibadete açık tutulacak. Günün belli bir bölümünde de freskler ve mozaikler turistlere açık olacak. Belirlenecek saatlerde isteyenler mozaik ve freskler açık şekilde Ayasofya'yı gezebilecek..