Ayasofya'da ilk namaz nasıl olacak?

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Danıştay 10. Dairesi’nin verdiği kararla Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı. Büyük bir sevinçle karşılanan bu haberin ardından ilk namazın kılınacağı tarih de belli oldu. Peki Ayasofya'da ilk namaz nasıl kılınacak? Edinilen bilgiye göre, Ayasofya’nın restorasyon çalışmalarını yapan arkeologlar, Cumhurbaşkanlığı’na bazı önerilerin olduğu bir çalışma sundu. Öte yandan Ayasofya için oluşturulan planlama, salı günkü Bakanlar Kurulu toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.