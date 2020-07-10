Ayasofya'da tarihi an! Kararın ardından ilk ezan okundu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ayasofyada-tarihi-an-kararin-ardindan-ilk-ezan-okundu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

1934 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile müze olan Ayasofya bugün Danıştay 10. Dairesi'nin kararı iptal etmesiyle birlikte yeniden cami olarak ibadete açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden Diyanet İşleri Başkanlığı'na iade edilmesinin yolunu açan kararnameyi imzaladı. Kararın ardından da Ayasofya'da ilk ezan sesi duyuldu. İşte o tarihi anlar...